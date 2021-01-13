ألمانيا: لا نستطيع رفع القيود المفروضة لاحتواء كورونا

أعلن وزير الصحة الألماني، ينس سبان، اليوم الأربعاء إن بلاده لن تستطيع رفع القيود المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا في بداية فبراير القادم.وقال سبان في تصريحات لوسائل إعلام ألمانية إن هناك حاجة للحد من الاختلاط لشهرين إضافيين أو ثلاثة أشهر.وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أبلغت في وقت سابق المشرعين في حزبها المحافظ أنها تتوقع أن يستمر الإغلاق في ألمانيا للحد من انتشار فيروس كورونا، حتى بداية شهر أبريل القادم، وجرى منذ 16 ديسمبر الماضي في ألمانيا تشديد الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.