السماح لأعضاء الإدارات القانونية بـ«تطوير العشوائيات» بمزاولة المحاماة

أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، قرارا وزاريا بشأن الموافقة على السماح لأعضاء الإدارات القانونية بصندوق تطوير المناطق العشوائية بمزاولة أعمال المحاماة.وتضمن القرار الوزاري المنشور بالجريدة الرسمية تحت رقم 9422 لسنة 2020، أنه بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة وقرار رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق تطوير المناطق العشوائية بالموافقة على مزاولة أعمال المحاماة لأعضاء الإدارات القانونية بصندوق تطوير المناطق العشوائية.وجاء بالقرار على أن يتم العمل بعد من اليوم التالي لتاريخ نشره والصادر في 27 ديسمبر الماضي.