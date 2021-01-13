العثور على طفل رضيع بجوار مستوصف في كفرالزيات

عثر الأهالي على طفل رضيع مُلقى بأحد الشوارع بمحيط مستوصف الصحة القديم بمدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، ملفوفًا في "كوفارتاية" صغيرة ويرتدى ملابسه كاملة.وتلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفرالزيات بورود بلاغ من الأهالى بوجود طفل رضيع ملقى بشارع الدرديري بجوار مستوصف الصحة القديم بمدينة كفرالزيات.انتقل ضباط مباحث المركز إلي محل البلاغ، وتبين أن الطفل حديث الولادة وعمره يومان ويرتدي ملابسه وملفوف في كوفارتاية، وجارٍ تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على تفاصيل الواقعة.وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة، وأمرت بإيداع الطفل بالملجأ التابع لإدارة التضامن، وتولت التحقيق.