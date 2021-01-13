نائب محافظ القاهرة يشهد توزيع مستلزمات طبية على مستشفى شبرا العام

حضر الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقه الشمالية، صباح اليوم، بحضور رئيس حى شبرا، توزيع مستلزمات طبية وبطاطين لمستشفى شبرا العام، بالتعاون مع المجتمع المدني وحزب مستقبل وطن، وذلك لمجابهة فيروس كورونا.كان قام الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقه الشمالية بحضور رئيس حى شبرا بزيارة مستشفى شبرا العام، وذلك لمتابعة أعمال التعقيم أمام مدخل المستشفى بالتنسيق مع شباب مستقبل وطن.وتابع نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية سير انتظام العمل والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأجهزة الأكسجين وحضور كافة الأطقم الطبية.تأتي الزيارة حسب تكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بمراجعة المستشفيات العامة وأدوار الرعاية الصحية بمراجعة المستلزمات الطبية التي تحتاجها المستشفيات، والوقوف على حاجتها ومراجعة كافة الإجراءات الاحترازية.