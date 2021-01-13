قاتل زوجته بالسم في العجوزة: «صعبت عليا لما فقدت النطق»

تواصل النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الأربعاء، التحقيقات مع المتهم بقتل زوجته بدس السم لها بسبب خلافات عائلية بينهم في منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة.واعترف المتهم بارتكاب الواقعة وقال أنهما متزوجان منذ 15 عاما ولديهما 3 أطفال، وأنهما غير ميسورين الحال، وخلال الفترة الأخيرة كانت تنشب خلافات بينهما كثيرة بسبب مطالبته لزوجته بإعطائه ميراثها ليوفر لهم حياة أفضل لكنها رفضت.وأضاف: «أنه يوم الواقعة نشبت بيننا مشاجرة وهددتني بأنها ستذهب لأسرتها وتشتكى لهم مأساتها وتخبرهم بأنى عاطل عن العمل وأريد ميراثها، وشعرت بالدوار والصداع فقمت بإعطائها حبات الغلال بدلا من مسكن الآلام لأتخلص منها، وبعد ثوانِ أصيبت بحالة إغماء وإعياء، صعبت عليا وحاولت إنقاذها، ولكن الوقت قد فات وفقدت النطق».كان بلاغ قد ورد لضباط مباحث قسم شرطة العجوزة، من غرفة النجدة بالعثور على جثة ربة منزل داخل شقتها، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرة.وبعمل التحريات والعرض على الطب الشرعي تبين أن المجني عليها توفيت بمادة سامة، وتمكن رجال المباحث من الوقوف على ملابسات الحادث، وتبين أن زوجها وراء ارتكاب الواقعة بعدما قدم لزوجته قرصا ساما بدلا من دواء مسكن بسبب خلافات أسرية بينهما.وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.