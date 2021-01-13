485 إصابة جديدة بكورونا في أرمينيا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية اليوم الأربعاء عن تسجيل 485 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 163 ألفًا و128 إصابة.وأوضحت الوزارة حسبما أوردت وكالة أنباء "أرمنبرس" الأرمينية أن 644 شخصًا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 151 ألفًا و246 متعافى.وتوفي 10 أشخاص لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس ألفين و951 حالة وفاة بينهم 715 شخصًا توفوا لإصابتهم بأمراض أخرى.