الكواليس الكاملة لخليفة مصطفى محمد في الزمالك





كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن التفاصيل الكاملة فيما يتعلق بملف المهاجم الجديد والذي سيحل محل مصطفى محمد مع اقتراب رحيل الأخير إلى صفوف فريق سانت إيتيان الفرنسي.