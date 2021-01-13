رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
بحث
الرئيسية
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
الكواليس الكاملة لخليفة مصطفى محمد في الزمالك
الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:53 م
طباعة
كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن التفاصيل الكاملة فيما يتعلق بملف المهاجم الجديد والذي سيحل محل مصطفى محمد مع اقتراب رحيل الأخير إلى صفوف فريق سانت إيتيان الفرنسي.
اضغط للتفاصيل.
موضوعات متعلقة
إنجاز جديد.. ميار شريف أول مصرية تتأهل للدور الرئيس لبطولة أستراليا للتنس
محمد سامي يدعم والدته بعد الجلسة الافتتاحية من مجلس النواب
هيئة الدواء تسحب مضادًا حيويًا وعلاج أعصاب من السوق.. تعرف عليهما
أصدرتها «جنوب القاهرة».. أول صورة لفاتورة الكهرباء بالـ«باركود»
الصور
جامعة أسيوط: تعيين 36 مدرسًا بعدد من الكليات
تعيينات جديدة بجامعة أسيوط بعدد من الكليات المختلفة
فض حفلات زفاف وإغلاق قاعات أفراح مخالفة بأسيوط
تحويل 15 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 أشهر بأسيوط
أسيوط: تشغيل مشروعى صرف منفلوط وديروط بمليار جنيه قريبًا
الأكثر قراءة
الكواليس الكاملة لخليفة مصطفى محمد في الزمالك
حبس محمد قمصان مدعي السرطان 4 أيام على ذمة التحقيقات
أصدرتها «جنوب القاهرة».. أول صورة لفاتورة الكهرباء بالـ«باركود»
إنجاز جديد.. ميار شريف أول مصرية تتأهل للدور الرئيس لبطولة أستراليا للتنس
المزيد
إنفوجراف
تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)
إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟
اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)
وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)
نجم الساعة
«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم
منوعات
بعد انعقاده.. من هم وكلاء مجلس النواب 2021 (السيرة الذاتية)
مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2021
تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعة بمقاطعة جنوب اليابان
تدمير 43 مليون هكتار من الغابات الاستوائية المطيرة
المزيد
أيام زمان
اعتزال الفن ومحاولة الانتحار.. أزمات صعبة في حياة يسرا
عن الحشيش والمخدرات.. اعترافات نجيب محفوظ وخيري شلبي وسعيد صالح
حسن البارودى نجم الظل الذى شارك فى 3 أعمال أجنبية
«تحية لحاكم البلاد على واحدة ونص».. هكذا منع سراج الدين سامية جمال من السفر
المزيد
مقالات الرأي
ماجد حبته
شيشنق الأول.. وسليمان الملك
د.مينا بديع عبدالملك
قصة الراعى الصالح الذى خرج إلينا من الجبال
منى رجب
الربيع الأمريكى يرتد إلى صانعيه
ثروت الخرباوي
هل صنع المسلمون تلمودًا لهم؟
المزيد
الثقافة
مؤسسة فاروق حسني تعلن جوائز المرحلة الثانية من مسابقتها
ثقافة الدقهلية تناقش «الإرهاب الخفي وسبل مواجهته»
«ثقافة الجيزة» تناقش دور الشرطة في تحقيق الأمن والأمان
«الأمثال الشعبية في البيئة البدوية» بثقافة مطروح
المزيد