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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

تفاصيل القافلة التموينية 225 لشمال سيناء

الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:54 م
القافلة التموينية
القافلة التموينية
صلاح عامر
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أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية القافلة التموينية رقم 225 لتوفير احتياجات البطاقات التموينية وتوزيعها على مخازن تجارة الجملة في العريش وبئر العبد لتأمين الأرصدة الاحتياطية للسلع لتكفي عدة شهور مقبلة.

وأكد المهندس علاء سمري وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء ومدير مديرية تموين شمال سيناء، في تصريح خاص للدستور أن القافلة التموينية رقم 225 تم الدفع بها من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال 13 سيارة متحركة.

وأشار إلى أن القافلة تضمنت ضخ 150 طن أرز تمويني يطرح بسعر 8 جنيهات للكيلو، و8860 كرتونة زيت تمويني تطرح بسعر الزجاجة الواحدة 17 جنيها، و500 كرتونة جبنة الخاصة لمقررات التموين بهدف زيادة الأرصدة الاحتياطية للسلع وتوفير كافة السلع لمنظومة التموين الجديدة.

وأشار إلى أنه تم زيادة الاحتياطي الاستراتيجي للسكر ليكفي 90 يوما، والزيت التمويني يكفي لمدة 120 يوما كاحتياطي استراتيجي يكفي شهرين مقبلين واصفا الأرصدة الاحتياطية للسلع بالآمنة والمستقرة.

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