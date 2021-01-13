3362 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تسجيل 3362 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الحالات المسجلة 239 ألفا و587 حالة، فيما سجلت 6 وَفيَات متأثرة بالفيروس ليبلغ إجمالي الوَفَيَات 723.وأكدت وزارة الصحة الإماراتية وفق وكالة أنباء الإمارات اليوم الأربعاء شفاء 2588 حالة جديدة لمصابين؛ ليصل مجموع حالات الشفاء 213 ألفا و149 حالة.