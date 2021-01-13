وزير الداخلية يصدر حركة تنقلات محدودة في مديرية أمن القاهرة

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، حركة تنقلات داخل مديرية امن القاهرة، وشملت حركة نقل اللواء هاني القاضي، مدير شرطة النجدة، إلى رئاسة قطاع شمال العاصمة.وتعيين اللواء طارق قنديل، حكمدار العاصمة، خلفا للواء سليمان شتا مديرا لأمن البحر الأحمر، وتعيين اللواء عبد الفتاح القصاص، كنائب لإدارة البحث بالمديرية، والعميد هاني مخلوف، كمدير لقطاع مديرية أمن القاهرة " نظام"، واللواء محمد الشاذلي، مساعد لمدير أمن القاهرة.