مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2021
الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:34 م
هبه محمدطباعة
مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2021، ترتفع مؤشرات البحث على محركات الانترنت " جوجل " من قبل المواطنين عن كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي وبأسهل وأسرع طريقة يمكن أستخدامها، ويبحث المواطنون عن مواعيد سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2021، وتعتبر فاتورة التليفون الأرضي واحدة من الخدمات التي يتم تقديمها من خلال الشركة المصرية للاتصالات، لجميع العملاء، طبقًا للنظام الذي يتم تحديده من قبل العميل، من حيث تسديد قيمة فاتورة سواء كانت سنوية أم ربع سنوية.
لذلك يعرض لكم " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي، وفقًا للمواعيد التي أعلنت عنها الشركة المصرية للاتصالات.
تبدأ شركة المصرية للاتصالات We في إصدار فاتورة الاستهلاك الخاصة بالتليفون الأرضي المنزلي لشهر يناير 2021، عن استهلاك 3 أشهر الماضية ( أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر ) خلال شهر يناير الحالي، على أن يتمكن العملاء من الاستعلام عن قيمة الفاتورة قبل الذهاب لسداد في إحدى وسائل الدفع الإلكتروني، من خلال خدمة الاستعلام والاستفسار عن قيمة الفاتورة والمتاحة على موقع الشركة سواء الاستعلام برقم التليفون الخاص بالمتقدم بالخط الأرضي أو الحساب، فاتورة التليفون شهر يناير 2021.
وإذا حاولت الدخول الآن موقع شركة المصرية للاتصالات والاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الارضي عن شهر أكتوبر 2020، وستظهر تلك الرسالة بأنه " لا توجد فواتير مستحقة للسداد ".
2 - بواسطة فودافون كاش.
3 - ماكينات الصرف الآلي لبعض البنوك.
4 - أو من خلال موقع المصرية للاتصالات على شبكة الانترنت.
5 - أو من خلال مراكز شركة المصرية للاتصالات ( السنترال ).
لذلك يعرض لكم " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي، وفقًا للمواعيد التي أعلنت عنها الشركة المصرية للاتصالات.
مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2021مواعيد دفع فاتورة التليفون شهر يناير 2021
تبدأ شركة المصرية للاتصالات We في إصدار فاتورة الاستهلاك الخاصة بالتليفون الأرضي المنزلي لشهر يناير 2021، عن استهلاك 3 أشهر الماضية ( أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر ) خلال شهر يناير الحالي، على أن يتمكن العملاء من الاستعلام عن قيمة الفاتورة قبل الذهاب لسداد في إحدى وسائل الدفع الإلكتروني، من خلال خدمة الاستعلام والاستفسار عن قيمة الفاتورة والمتاحة على موقع الشركة سواء الاستعلام برقم التليفون الخاص بالمتقدم بالخط الأرضي أو الحساب، فاتورة التليفون شهر يناير 2021.
الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الارضييمكن لصاحب الخط الأرضي الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الارضي من موقع شركة المصرية للاتصالات عن إدخال كود المحافظة ورقم التليفون للاستعلام عن قيمة الفاتورة عن طريق الرابط: https:billing.te.egar-EG.
وإذا حاولت الدخول الآن موقع شركة المصرية للاتصالات والاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الارضي عن شهر أكتوبر 2020، وستظهر تلك الرسالة بأنه " لا توجد فواتير مستحقة للسداد ".
طرق سداد فاتورة التليفون الارضي 20211 - بواسطة خدمة فوري.
2 - بواسطة فودافون كاش.
3 - ماكينات الصرف الآلي لبعض البنوك.
4 - أو من خلال موقع المصرية للاتصالات على شبكة الانترنت.
5 - أو من خلال مراكز شركة المصرية للاتصالات ( السنترال ).
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