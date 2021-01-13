مواعيد مسلسل ضربة معلم.. تفاصيل الحلقة 39

مواعيد مسلسل ضربة معلم، شهد مسلسل ضربة معلم مند عرض الحلقة الأولى في 21 نوفمبر الماضي، تفاعلا كبيرًا من جانب الجمهور، وذلك من خلال المشاعدة العالية التي يتمتع بها العمل، حيث شارك عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي عبر السوشيال ميديا مقاطع فيديو مصورة من مشاهد المسلسل.





حيث أشاد الجمهور بدور محمد رجب الذي جسد خلال دور الشاب الجدع ابن الحارة الذي يعرق الأصول والأمانة، وأوضح الجمهور أن المسلسل يعمل على إعادة القيم المفقودة مثل الشهامة والأمانة، التي كادت أن تندثر خلال هذه السنوات.





مواعيد مسلسل ضربة معلم

يعرض العمل الفني ضربة معلم على قناة cbc الفضائية من السبت إلى الأربعاء، أسبوعيًا، في تمام الساعة الثامنة مساءًا، حيث يتم إعادة الحلقة مرة أخرى في تمام الساعة 12 منتصف الليل، كما يذاع على قناة cbc دراما في تمام الساعة 11 مساءًا، ثم يتم عرض إعادة الحلقة المرة الأولى في الساعة 5 صباحًا، والمرة الثانية في الثانية ظهرًا.





ويعد مسلسل ضربة معلم، هو العمل الأخير للفنان محمد رجب، بمشاركة نخبة كبيرة من الفنانين منهم: مي سليم، رانيا فريد شوقي، محمد نجاتي، وغيرهم من الفنانين.





أحداث مسلسل ضربة معلم

تدور قصة مسلسل "ضربة معلم" شاب مصري يعيش في فئة الطبقة المتوسطة التي تعمل وتكافح وتعافر في جمع الأموال باجتهاده الشخصي، وتستمر أحداث المسلسل ويعمل في شركة مقاولات وتتحسن أوضاعه المالية، وسط خوضه العديد من المعارك حول المحيطين به.

تفاصيل الحلقة 39 من مسلسل ضربة معلم

وبعد عرض مواعيد مسلسل ضربة معلم، تدور أحداث الحلقة الـ 39 من مسلسل ضربة معلم حول اقتراح بنت تباهي بأنها حامل من جابر زوج أمها، وجابر الذي يجسد دوره الفنان محمد رجب، وسط حالة من الانهيار والغضب، وتقوم تباهي بضرب جابر ولم يرد عليها وكان في حالة صدمة كبيرة حول افتراء بنت زوجته عليه ولم ينطق بكلمة واحدة، وذهب إلى صديقه وزوجته مي سليم يحكي لهم ما حدث وهو في حالة ذهول مما حدث.





وتحاول مي سليم مع زوجها محمد نجاتي حتى يشارك جابر في الشركة بعد الخلافات التي نشبت بينه وبين تباهي بعد اتهام بنتها له، وفي نهاية الحلقة يقوم جابر بتطليق تباهي وتنتهي أحداث الحلقة.





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