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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس المتهمين بانتحال صفة رجال شرطة لسرقة مقاول في إمبابة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:48 م
جريدة الدستور
ندى حمدي
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قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الأربعاء، حبس المتهمين بانتحال صفة رجال شرطة واستدراج مقاول وسرقته واحباره على توقيع إيصالات أمانة، 4 أيام على ذمه التحقيقات.

تبلغ لقسم شرطة إمبابة من مقاول بحضور شخصين مجهولين لمسكنه ادعيا أنهما من رجال الشرطة وقاما بتفتيش المنزل واستوليا على طبنجة وخزينتين وعدد من الطلقات من ذات العيار، مرخصة له بغرض الدفاع، مبلغ مالي، هاتفين محمول.

وأضاف أنهما اقتاداه داخل مركبة "توك توك" والتوجه به إلى منطقة قريبة من محور 26 يوليو وحاولا إكراهه على توقيع عقد بيع شقة على بياض، مجموعة من إيصالات الأمانة، ولدى استغاثته بالأهالى تخليا عنه وفرا هاربين.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها عاملين، نجار، تم ضبطهما وبحوزة النجار جميع المسروقات.

وبمواجهتهما اعترفا تفصيليًا بارتكابهما الواقعة وقرر أحدهما أنه نظرًا لوجود خلافات بينه وبين المجنى عليه لسابقة صدور حكم ضده بطرده من شقة مستأجرة ملك المجنى عليه، عقد العزم على الانتقام منه وسرقته وأخذ توقيعه على العقد وإيصالات الأمانة.

وفى سبيل تنفيذ مخططه استعان بالمتهمين الآخرين لارتكاب الواقعة مقابل تحصلهما على مبلغ مالي، وبمواجهة المتهمين بما جاء باعترافات المتهم الأول أقرا بها، وأضافا بأن مركبة "التوك توك" المستخدمة في ارتكاب الواقعة مستأجرة دون علم قائدها بالواقعة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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