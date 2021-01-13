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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 112 محضر عدم ارتداء كمامات وغلق 8 سناتر للدروس ببنى سويف

الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:46 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
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شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، على أهمية استمرار متابعة تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحصيل الغرامات الفورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية والذي بدأ سريانه منذ 3 يناير الحالي.

كما أكد أهمية الحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة، مشدد على مواصلة المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.

جاء ذلك خلال استعراضه لتقرير، بشأن متابعة الجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مجال تطبيق التدابير الاحترازية الصحية واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين وغير الملتزمين من الأفراد والمنشآت وذلك تنفيذًا لقرار رئاسة الوزراء رقم 2701 لسنة 2021.

وبحسب التقرير فقد شهد" أمس تحرير 112 محضرًا للأفراد لمخالفتهم ارتداء الكمامة، بالإضافة إلى فض 11 سوقا وسويقية على مستوى مراكز ومدن المحافظة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، بجانب فض 7 سرادقات لتجمعات أفراح وعزاء لمخالفتها القرارات وإقامتها في أماكن مغلقة، وغلق 8 مراكز "سناتر" للدروس الخصوصية، فيما قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة بني سويف بغلق 83 محل ومنشأة تجارية بدائرة الوحدة المحلية لعدم التزامها بالإجراءات الوقائية.

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