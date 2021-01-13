رئيس هيئة النظافة يتفقد محيط استاد القاهرة استعدادًا لمونديال اليد

تفقد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة هيئة النظافة، أعمال تقليم الأشجار ودهان الأرصفة وأعمال النظافة والتجميل والإنارة وذلك لرفع كفاءة وتطوير محيط استاد القاهرة استعدادًا لبطولة كأس العالم لكرة اليد.وتم التأكيد من قبل رئيس هيئة نظافة القاهرة على أعمال رفع الكفاءة لمحيط استاد القاهرة حسب تكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وتعليمات مجلس الوزراء لاستقبال البطولة العالمية بما يليق بمكانة مصر.وانتهت هيئة نظافة القاهرة من الأشجار الزينية والإضاءة التجميلة المحيطة بتميمة كأس العالم لكرة اليد.كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أجرى منذ قليل جولة ميدانية لمتابعة الاستعدادات لبدء بطولة كأس العالم لكرة اليد والتى ستقام باستاد القاهرة خلال الفترة من 13 يناير وحتى 31 يناير.واطمأن محافظ القاهرة خلال جولته على انتهاء أعمال المنطقة الشرقية من رفع كفاءة محيط استاد القاهرة بالتعاون مع هيئة نظافة القاهرة.