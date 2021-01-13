ضبط 3079 مخالفة متنوعة في المترو والقطارات

شن قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت إحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.أسفرت عن ضبط 3079 قضية متنوعة في مخالفات شرطة النقل والمواصلات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 12239 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، فيما تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كل مخالفات قانون البيئة "حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجارى المائية" من ضبط 311 قضية متنوعة.وضبطت مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية 9 قضايا مصنفات سمعية وسمعية بصرية ومطبوعات.وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق من ضبط 1150 قضية تموينية متنوعة "غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر".وضبطت مباحث الضرائب والرسوم في ضبط 110 قضايا فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كل أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الاستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى من ضبط 3 قضايا.تحرير 1662 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام، تنفيذ 182 حكمًا قضائيًا متنوعًا.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.