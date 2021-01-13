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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب رئيس مدينة المنصورة يشيد بمركز طب الأسرة بشها

الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:43 م
مركز طب الأسرة بشها
مركز طب الأسرة بشها
الدقهلية : عمرو الحوتى
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تفقد عاطف سعد نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة، اليوم الأربعاء، مركز طب الأسرة بقرية شها النموذجية.

وتفقد سعد صيدلية المركز للاطمئنان على توافر المستلزمات الطبية واحتياجات المركز من الأدوية المختلفة.

وأشاد سعد بمستوى الخدمة الطبية المقدمة من المركز والتزام طواقم العمل فيه بالحضور والانضباط وتقديم خدمة طبية راقية واستمع إلى عدد من المترددين على المركز الذين أكدوا على حسن الخدمة الطبية بالمركز.

وتفقد نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة قسم الغسيل الكلوي واستمع إلى المرضى الذين أشادوا بمستوى أداء الغسيل.

ووجه سعد الشكر لأبناء قرية شها وشبابها على جهودهم ومشاركتهم المجتمعية في الارتقاء بمستوى مختلف الخدمات بقريتهم مؤكدا على أن الجميع في الجهاز التنفيذي ورجال الخير من أبناء مركز المنصورة يعملون يدا واحدة من أجل الوطن.

يذكر أن المركز يضم مختلف التخصصات الطبية منها العلاج الطبيعي والأسنان والتحاليل والعلاج الطبيعي والباطنة والنساء والتوليد وغيرها بالإضافة إلى قسم الغسيل الكلوي الذي يضم 13 ماكينة غسيل،ويعمل بالمركز 47 طبيب وصيدلي،9 تمريض،4مراقب صحي،22 فني معمل،11فني أشعة،2فني أجهزة طبية،4فني احصاء بالإضافة إلى الاداريين.

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