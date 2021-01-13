زعيم المعارضة التركية يُقاضي أردوغان

أعلن زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو، اليوم الأربعاء، رفع دعوى قضائية ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.ويأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات لمسؤولة معارضة، أكدت فيها أيضًا أنها سترفع دعوى مماثلة ضد الرئيس ووزير داخليته.وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيلتشدار أوغلو، إنه سيرفع دعوى ضد أردوغان، مطالبًا إياه بتعويض قيمته «ليرة واحدة».وكان أردوغان رفع دعوى ضد القيادي المعارض، إثر وصف الأخير للأول بـ«الرئيس المزعوم»، كما قدم شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في أنقرة ضد كيلتشدار أوغلو بتهمة «إهانة الرئيس».بدورها، رفعت رئيسة فرع إسطنبول لحزب الشعب الجمهوري، جانان كفتانجي أوغلو، دعاوى قضائية منفصلة ضد أردوغان، ووزير الداخلية سليمان صويلو، بعد أن استهدفت من قبلهما الأسبوع الماضي، بحسب موقع "العربية".