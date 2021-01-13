أمن المنافذ يضبط 8 قضايا تهريب

تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 8 قضايا تهريب أبرزها بضائع أجنبية الصنع، قطع غيار سيارات، مستحضرات تجميل.وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة، تم ضبط قضية، وفى مجال الأمن العام، تم ضبط 49 قضية أبرزها «مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى».تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.