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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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فتح باب التقدم لمؤتمر شباب الباحثين الثامن بجامعة القناة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:42 م
جامعة القناة
جامعة القناة
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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فتحت لجنة شباب الباحثين بجامعة قناة السويس، باب التقدم لمؤتمر شباب الباحثين الثامن تحت عنوان "رؤى مستقبلية.. ما بعد جائحة كورونا" والذي يقام إلكترونيا بالكامل في الفترة من 6 و7 مارس المقبل، تحت رعاية الدكتور أحمد زكى حسين متولى رئيس جامعة قناة السويس وبإشراف عام الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث رئيس لجنة شباب الباحثين والمؤتمر.

وصرح الدكتور أحمد زكي أن المؤتمر سيقام الكترونيا بالكامل وفقا لما تنتهجه الدولة المصرية عامة وتنفذه الجامعة من إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الدكتور ماجدة هجرس أن المحاور الرئيسية للمؤتمر هذا العام هي محور الصحة، المعلوماتية الحيوية واستخداماتها، محور العلوم الإنسانية، السياحة والتعليم، محور العلوم الهندسية، الذكاء الاصطناعي والصناعة، محور العلوم الأساسية.

وأفاد الدكتور تامر حسنين حامد مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية بمركز تطوير التعليم ومقرر اللجنة والمؤتمر بأن التسجيل لحضور المؤتمر يتم الكترونيا على الرابط التالي: https:cutt.lyJjbQnK9، مشيرا إلى أن جميع الأبحاث ستعرض بالمؤتمر بصورة عروض تقديمية وسيتم تحكيمها من قبل لجان مختصة لاختيار أفضل الأبحاث للفوز بجوائز المؤتمر وانه لرفع الأبحاث يتم تحميل القالب الخاص بالمؤتمر من الرابط التالي: https:cutt.lyfjbTGJ4 وبعد الانتهاء من البحث يمكن رفعه على الرابط التالي:https:cmt3.research.microsoft.comYRC2021، في موعد أقصاه 10022021.

وأضاف الدكتور سعيد نوار مدير وحدة التسويق بمكتب التعاون الدولي ومقرر المؤتمر المساعد بأن حضور المؤتمر بدون المشاركة ببحث مجاني للجميع على منصة ميكروسوفت تيمز وانه في حالة الرغبة في استخراج شهادة بالحضور يتم تحصيل مبلغ 50 جنيه رسوم استخراج الشهادة.

وأفادت هدى فرج امين عام الجامعة وأمين لجنة شباب الباحثين بأن رسوم المشاركة ببحث بالمؤتمر هي 350 جنية للمشاركة ببحث لطالب دراسات عليا من جامعة قناة السويس و400 جنية للمشاركة ببحث لطالب دراسات عليا من خارج جامعة قناة السويس و400 جنية للمشاركة ببحث لعضو هيئة تدريس من جامعة قناة السويس و450 جنية للمشاركة ببحث لعضو هيئة تدريس من جامعة قناة السويس، على أن يتم لاحقا الإعلان عن الية توريد رسوم المؤتمر وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة بالجامعة.

وأضاف الدكتور تامر حسنين حامد مقرر اللجنة والمؤتمر بأنه في حالة وجود أي استفسارات يتم التواصل عبر الايميل الخاص بالمؤتمر [email protected]

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