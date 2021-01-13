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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الدقهلية يدافع عن مشروع محلات سور حديقة شجرة الدر: إضافة اقتصادية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:41 م
أيمن مختار
أيمن مختار
الدقهلية : عمرو الحوتى
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أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء، أن تنفيذ مشروع محلات سور حديقة شجرة الدر بالمنصورة يعد إضافة اقتصادية وتجارية وتنموية كبيرة تستهدف تطوير الحديقة بما يتلائم مع متطلبات العصر ولتقديم خدمة أفضل لروادها وزيادة موارد المحافظة وخلق فرص عمل جديدة لأبناء الدقهلية وكذا الحفاظ على المظهر الحضارى لمدينة المنصورة، مضيفا أن هذا التطوير للحديقة يأتى فى صالح المواطنين والمترددين عليها مؤكدا أنها ستظل مفتوحة للمواطنين برسم الدخول المحدد من قبل دون أي زيادة لهذا الرسم.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن تنفيذ المشروع على مساحة صغيرة جدا تقدر بنسبة 1.5% من المساحة الكلية للحديقة، حيث تقام المحلات على مساحة 750 متر مربع بينما المساحة الكلية للحديقة تبلغ 9 أفدنة بإجمالى 38 ألف متر مربع، كما أن المشروع لا تأثير له على الإطلاق على الحركة المرورية بالشارع، مشيرًا إلى أن عرض الشارع يبلغ 32.5 متر على الطبيعة ما يسمح ببناء عمارات وأبراج حتى أقصى ارتفاع وهو 36 مترا الا أن المحلات الجارى تنفيذها هى دور ارضى وعلوى فقط ومساحة المحل الواحد تتراوح من 15 إلى 19 متر مربع وأنه سيتم الرجوع بالمحلات الجديدة 2 متر عن خط التنظيم ليكون ممرا أمام المحلات هذا فضلا عن أن عرض الرصيف العام أمام شجرة الدر يبلغ 3 أمتار وفي بعض الأماكن يصل من 6 إلى 9 أمتار.

‎وأكد محافظ الدقهلية، أن المحافظة بكامل أجهزتها تبذل كل الجهود من أجل تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة قطاعات المرافق والخدمات، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيعود بالنفع على المواطنين والمحافظة ومن خلال استغلال عائدة فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم بالاضافة إلى تحسين البيئة العامة للمواطن بالمنطقة.

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