رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يبحث تطوير العلاقات السياحية مع سفير طاجيكستان

الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:40 م
اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة
مصطفى دياب
طباعة
استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، بمدينة شرم الشيخ، السفير ضراب الدين قاسمي، سفير جمهورية طاجيكستان بالقاهرة، لتناول العلاقات بين مصر وطاجيكستان، على كافة المستويات الرسمي والشعبي، وسبل تطوير تلك العلاقات في العديد من المجالات وخاصة المجال السياحي.

ووجه السفير ضراب الدين قاسمي، سفير جمهورية طاجيكستان، دعوة إلى المحافظ لزيارة طاجيكستان في شهر مايو المقبل.

ورحب المحافظ بالدعوة على أن يجري التنسيق مسبقا مع كافة الجهات المعنية والمحافظة لزيادة التعاون بين البلدين، وبخاصة تبادل الخبرات السياحية والثقافية والرياضية.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن هذه الزيارة تُعد فرصة جيدة لتوقيع بروتوكول تآخي بين مدينتي كتلون وشرم الشيخ.

وفي نهاية اللقاء، أهدى المحافظ درع المحافظة إلى سفير جمهورية طاجيكستان، وشعار محافظة جنوب سيناء تقديرًا له.

حضر اللقاء المستشار وليد السباعي، المستشار القانوني للمحافظ، واللواء عبد الفتاح حلمي المستشار الإعلامي للمحافظ.

جدير بالذكر أن محافظ جنوب سيناء، كان قد ناقش مع السفير يوجسلاف فوكادينوفيتش، سفير دولة صربيا، خلال زيارته لمدينة شرم الشيخ، مقترح توقيع اتفاقية تآخي مع إحدى المدن الصربية، بهدف دعم العلاقات والتعاون السياحي بين الجانبين، وجرى الاتفاق على بعض الخطوات لبدء هذا التعاون، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية في هذا الشأن.

كما جرى توقيع اتفاقية تآخي وصداقة بين مدينة شرم الشيخ وبلدية «جبيل- بيبلوس» اللبنانية للتعاون في مجالات السياحة والثقافة والفنون والعلوم، بمشاركة السفير المصري نزار النجاري، ومحافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، وقائم مقام جبيل نتالي مرعي الخوري، ورئيس البلدية وسام زعرور، وعضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط.

كما ناقش المحافظ خلال لقائه بالسفير اليوناني، ميخائيل دياميسيس، سبل إقامة بروتوكول تآخي بين جزيرة إيراكليو اليونانية بكريت، ومدينة شرم الشيخ.

موضوعات متعلقة

إغماء وصراخ عقب الحكم ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم

هشام طلعت مصطفى يتحمل تكاليف لقاح كورونا لـ2 مليون مواطن

محمد الباز يكشف سر اتهام أيمن نور له بسرقة صفوت الشريف

حبس محمد قمصان مدعي السرطان 4 أيام على ذمة التحقيقات

الصور

image description

جامعة أسيوط: تعيين 36 مدرسًا بعدد من الكليات

image description

تعيينات جديدة بجامعة أسيوط بعدد من الكليات المختلفة

image description

فض حفلات زفاف وإغلاق قاعات أفراح مخالفة بأسيوط

image description

تحويل 15 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 أشهر بأسيوط

image description

أسيوط: تشغيل مشروعى صرف منفلوط وديروط بمليار جنيه قريبًا

الأكثر قراءة

الكواليس الكاملة لخليفة مصطفى محمد في الزمالك

حبس محمد قمصان مدعي السرطان 4 أيام على ذمة التحقيقات

أصدرتها «جنوب القاهرة».. أول صورة لفاتورة الكهرباء بالـ«باركود»

إنجاز جديد.. ميار شريف أول مصرية تتأهل للدور الرئيس لبطولة أستراليا للتنس

إنفوجراف

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

بعد انعقاده.. من هم وكلاء مجلس النواب 2021 (السيرة الذاتية)

مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2021

تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعة بمقاطعة جنوب اليابان

تدمير 43 مليون هكتار من الغابات الاستوائية المطيرة

أيام زمان

اعتزال الفن ومحاولة الانتحار.. أزمات صعبة في حياة يسرا

عن الحشيش والمخدرات.. اعترافات نجيب محفوظ وخيري شلبي وسعيد صالح

حسن البارودى نجم الظل الذى شارك فى 3 أعمال أجنبية

«تحية لحاكم البلاد على واحدة ونص».. هكذا منع سراج الدين سامية جمال من السفر

مقالات الرأي
ماجد حبته
شيشنق الأول.. وسليمان الملك
د.مينا بديع عبدالملك
قصة الراعى الصالح الذى خرج إلينا من الجبال
منى رجب
الربيع الأمريكى يرتد إلى صانعيه
ثروت الخرباوي
هل صنع المسلمون تلمودًا لهم؟
المزيد

الثقافة

مؤسسة فاروق حسني تعلن جوائز المرحلة الثانية من مسابقتها

ثقافة الدقهلية تناقش «الإرهاب الخفي وسبل مواجهته»

«ثقافة الجيزة» تناقش دور الشرطة في تحقيق الأمن والأمان

«الأمثال الشعبية في البيئة البدوية» بثقافة مطروح