محافظ جنوب سيناء يبحث تطوير العلاقات السياحية مع سفير طاجيكستان

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، بمدينة شرم الشيخ، السفير ضراب الدين قاسمي، سفير جمهورية طاجيكستان بالقاهرة، لتناول العلاقات بين مصر وطاجيكستان، على كافة المستويات الرسمي والشعبي، وسبل تطوير تلك العلاقات في العديد من المجالات وخاصة المجال السياحي.ووجه السفير ضراب الدين قاسمي، سفير جمهورية طاجيكستان، دعوة إلى المحافظ لزيارة طاجيكستان في شهر مايو المقبل.ورحب المحافظ بالدعوة على أن يجري التنسيق مسبقا مع كافة الجهات المعنية والمحافظة لزيادة التعاون بين البلدين، وبخاصة تبادل الخبرات السياحية والثقافية والرياضية.وقال محافظ جنوب سيناء، إن هذه الزيارة تُعد فرصة جيدة لتوقيع بروتوكول تآخي بين مدينتي كتلون وشرم الشيخ.وفي نهاية اللقاء، أهدى المحافظ درع المحافظة إلى سفير جمهورية طاجيكستان، وشعار محافظة جنوب سيناء تقديرًا له.حضر اللقاء المستشار وليد السباعي، المستشار القانوني للمحافظ، واللواء عبد الفتاح حلمي المستشار الإعلامي للمحافظ.جدير بالذكر أن محافظ جنوب سيناء، كان قد ناقش مع السفير يوجسلاف فوكادينوفيتش، سفير دولة صربيا، خلال زيارته لمدينة شرم الشيخ، مقترح توقيع اتفاقية تآخي مع إحدى المدن الصربية، بهدف دعم العلاقات والتعاون السياحي بين الجانبين، وجرى الاتفاق على بعض الخطوات لبدء هذا التعاون، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية في هذا الشأن.كما جرى توقيع اتفاقية تآخي وصداقة بين مدينة شرم الشيخ وبلدية «جبيل- بيبلوس» اللبنانية للتعاون في مجالات السياحة والثقافة والفنون والعلوم، بمشاركة السفير المصري نزار النجاري، ومحافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، وقائم مقام جبيل نتالي مرعي الخوري، ورئيس البلدية وسام زعرور، وعضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط.كما ناقش المحافظ خلال لقائه بالسفير اليوناني، ميخائيل دياميسيس، سبل إقامة بروتوكول تآخي بين جزيرة إيراكليو اليونانية بكريت، ومدينة شرم الشيخ.