حجر صحى لوزير الصحة اللبنانى بعد إصابة 3 من أفراد مكتبه بكورونا

أعلن وزير الصحة اللبناني الدكتور حمد حسن، أنه بدأ فترة من الحجر الصحي الاحترازي، لحين إجراء الفحوص الضرورية اللازمة، وذلك بعد تأكد إصابة 3 من أفراد مكتبه بفيروس كورونا.ويشهد لبنان انتشارا واسعا لفيروس كورونا على نحو استدعى إعلان حالة الطوارئ العامة الصحية، وإغلاق البلاد بشكل شامل مع حظر التجول الكُلي ابتداء من غد الخميس وحتى يوم 25 يناير الجاري، وذلك في سبيل كبح تفشي الوباء.يذكر أن 5 وزراء في الحكومة اللبنانية الحالية سبق وأصيبوا على فترات متباعدة بفيروس كورونا.