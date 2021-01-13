«تحديات مهنة الترجمة الفورية في ظل جائحة كورونا» ندوة عن بعد بألسن القناة

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بكلية الألسن جامعة قناة السويس، ندوة بعنوان "تحديات مهنة الترجمة الفورية في ظل جائحة كورونا"، وعقدت الندوة عن بعد عبر تطبيق ميكروسوفت تيمز، تحت رعاية الدكتور أحمد زكى رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب واشراف تنفيذى الدكتور حسن رجب عميد الكلية.حاضرت فى الندوه المترجمة دينا رشاد المترجمة الفورية المعتمدة بالمؤتمرات والمحافل الدولية والإقليمية والمحلية الواقعية والافتراضية، ومدربة المترجمين الفوريين بمصر والشرق الأوسط وأمريكا وبريطانيا عن بعد، ومتحدث بمؤتمرات دولية افتراضية كممثلة لمجال سوق الترجمة الفوريه عن بعد.اشرف على الندوه الدكتور محمد جوده البقرى رائد اسره طلاب من أجل مصر المركزيه بالجامعة والدكتورة ساره اليماني رائد الاسره بكليه الألسن