المحروقات بلبنان: فترة الإغلاق الشامل للبلاد لن تشهد أزمة بنزين

أكد ممثل للشركات الموزعة للمحروقات في لبنان، أن فترة الإغلاق الشامل للبلاد التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من الغد وحتى 25 يناير الجاري، لن تشهد أزمة نقص للوقود.ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) عن فادي أبو شقرا ممثل الشركات الموزعة للمحروقات في لبنان، تأكيده أنه لن تكون هناك أزمة في البنزين خلال فترة الإغلاق الشامل، مشددا على أنه لا داع لتهافت المواطنين على المحطات لأنها ستفتح يوميا في الأوقات المحددة لتوفير الطلبات الأكثر إلحاحا.وأشار إلى أن موزعي الوقود سيسلمون المستشفيات احتياجاتها بشكل طبيعي، كما أن محطات البنزين ستفتح أبوابها وتتسلم كميات الوقود باعتبار أنها مستثناة من قرار الإغلاق الشامل.وأعلن لبنان حالة الطوارئ العامة الصحية وإغلاق البلاد بشكل شامل مع حظر التجول الكُلي، وذلك ابتداء من غد الخميس وحتى يوم 25 يناير الجاري قابلة للتمديد، وذلك في سبيل كبح تفشي وباء كورونا.