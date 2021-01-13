قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل متهمين بتهريب السيارات من الجمارك بكفالة 500 جنيه لكل متهم.كانت معلومات وردت لقسم مباحث المروربمديرية أمن القاهرة عن قيام 6 أشخاص (عاطل – مطلوب التنفيذ عليه في قضية تزوير والمقضي فيها بالسجن المؤبد، وعاطل، بتكوين فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في جلب السيارات المهربة جمركيًا من دولتين عربيتين وسيارات الحوادث والتلاعب في أجزائها الجوهرية واصطناع مستندات ملكية ورخص تسيير لها وإعادة بيعها نظير مبالغ مالية.