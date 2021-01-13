رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة شمال سيناء» تشن حملات على المحال التجارية والأسواق ببئر العبد

الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:34 م
الدكتور طارق شوكة
الدكتور طارق شوكة
مصطفى دياب
طباعة
أعلنت الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء، عن شن عدد من الحملات على المحال التجارية والأسواق بقري مركز بئر العبد، وأسفرت عن تحرير 4 محاضر صحية وإعدام كمية من الأغذية الفاسدة.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء، إن فريقا من مراقبي الأغذية بالإدارة الصحية ببئر العبد قام بالمرور على المحال التجارية في قري 6 أكتوبر والشهداء وبالوظة، حيث تم تحرير 4 محاضر جنحة صحية، ضبط 100 زجاجة عصير مجهول المصدر، وإعدام 30 كيلو جراما من الأغذية الفاسدة، وسحب 24 عينة مختلفة لإرسالها لمعامل وزارة الصحة للصلاحية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء أن فريق مراقبي الأغذية ببئر العبد ضم كلا من مدحت أبوالنور، مراقب أول الأغذية بالإدارة، لمياء عنبر وهاني عبدالجليل، مفتشي الأغذية بالإدارة، وأكرامي عبدالمجيد، مراقب أول الصحة بالإدارة، وتحت إشراف من الدكتور على محمد حسن، مدير الإدارة الصحية ببئر العبد.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن الحملات الصحية مستمرة على المحال التجارية والأسواق في مختلف مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور، محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

موضوعات متعلقة

«تراهن زوجها والسعدني عليها وأجاز لها الأزهر دور هام بسبب سمعتها».. أسرار من حياة فايزة كمال

«مصر للطيران»: قطر وافقت على تسيير رحلاتنا للدوحة.. وأولها الإثنين

إغماء وصراخ عقب الحكم ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم

هشام طلعت مصطفى يتحمل تكاليف لقاح كورونا لـ2 مليون مواطن

الصور

image description

جامعة أسيوط: تعيين 36 مدرسًا بعدد من الكليات

image description

تعيينات جديدة بجامعة أسيوط بعدد من الكليات المختلفة

image description

فض حفلات زفاف وإغلاق قاعات أفراح مخالفة بأسيوط

image description

تحويل 15 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 أشهر بأسيوط

image description

أسيوط: تشغيل مشروعى صرف منفلوط وديروط بمليار جنيه قريبًا

الأكثر قراءة

الكواليس الكاملة لخليفة مصطفى محمد في الزمالك

حبس محمد قمصان مدعي السرطان 4 أيام على ذمة التحقيقات

أصدرتها «جنوب القاهرة».. أول صورة لفاتورة الكهرباء بالـ«باركود»

إنجاز جديد.. ميار شريف أول مصرية تتأهل للدور الرئيس لبطولة أستراليا للتنس

إنفوجراف

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

بعد انعقاده.. من هم وكلاء مجلس النواب 2021 (السيرة الذاتية)

مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2021

تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعة بمقاطعة جنوب اليابان

تدمير 43 مليون هكتار من الغابات الاستوائية المطيرة

أيام زمان

اعتزال الفن ومحاولة الانتحار.. أزمات صعبة في حياة يسرا

عن الحشيش والمخدرات.. اعترافات نجيب محفوظ وخيري شلبي وسعيد صالح

حسن البارودى نجم الظل الذى شارك فى 3 أعمال أجنبية

«تحية لحاكم البلاد على واحدة ونص».. هكذا منع سراج الدين سامية جمال من السفر

مقالات الرأي
ماجد حبته
شيشنق الأول.. وسليمان الملك
د.مينا بديع عبدالملك
قصة الراعى الصالح الذى خرج إلينا من الجبال
منى رجب
الربيع الأمريكى يرتد إلى صانعيه
ثروت الخرباوي
هل صنع المسلمون تلمودًا لهم؟
المزيد

الثقافة

مؤسسة فاروق حسني تعلن جوائز المرحلة الثانية من مسابقتها

ثقافة الدقهلية تناقش «الإرهاب الخفي وسبل مواجهته»

«ثقافة الجيزة» تناقش دور الشرطة في تحقيق الأمن والأمان

«الأمثال الشعبية في البيئة البدوية» بثقافة مطروح