«صحة شمال سيناء» تشن حملات على المحال التجارية والأسواق ببئر العبد

أعلنت الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء، عن شن عدد من الحملات على المحال التجارية والأسواق بقري مركز بئر العبد، وأسفرت عن تحرير 4 محاضر صحية وإعدام كمية من الأغذية الفاسدة.وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء، إن فريقا من مراقبي الأغذية بالإدارة الصحية ببئر العبد قام بالمرور على المحال التجارية في قري 6 أكتوبر والشهداء وبالوظة، حيث تم تحرير 4 محاضر جنحة صحية، ضبط 100 زجاجة عصير مجهول المصدر، وإعدام 30 كيلو جراما من الأغذية الفاسدة، وسحب 24 عينة مختلفة لإرسالها لمعامل وزارة الصحة للصلاحية.وأضاف وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء أن فريق مراقبي الأغذية ببئر العبد ضم كلا من مدحت أبوالنور، مراقب أول الأغذية بالإدارة، لمياء عنبر وهاني عبدالجليل، مفتشي الأغذية بالإدارة، وأكرامي عبدالمجيد، مراقب أول الصحة بالإدارة، وتحت إشراف من الدكتور على محمد حسن، مدير الإدارة الصحية ببئر العبد.وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن الحملات الصحية مستمرة على المحال التجارية والأسواق في مختلف مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور، محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.