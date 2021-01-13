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الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استقبال الشكاوى بإدارة خدمة المواطنين بالمنيا إلكترونيا بسبب كورونا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:34 م
أسامة القاضي
أسامة القاضي
المنيا ـ على حسين
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وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، باستقبال كافة شكاوى المواطنين إلكترونيا فقط، نظرا لما تمر به البلاد من ظروف استثنائية، وبناءً على قرارات رئيس مجلس الوزراء باتخاذ العديد من الاجراءات للحد والوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد خلال الموجة الثانية لمواجهة الفيروس، والسيطرة عليه بمنع الأنشطة الجماعية، ولمنع انتقال العدوى ومحاصرة الفيروس من الانتشار، وحفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأعلنت إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة عن استقبال الشكاوى إلكترونيا فقط من خلال الموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية www.shakwa.eg أو الاتصال بالخط الساخن 16528 أو إرسال الشكاوى عن طريق خدمة الواتساب بالإدارة 01100585052 أو من خلال مبادرة صوتك مسموع 15330 - واتساب 01150606783.

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