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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مصر للطيران»: قطر وافقت على تسيير رحلاتنا للدوحة.. وأولها الإثنين

الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:59 م
مصر للطيران
مصر للطيران
فاتن غلاب - محمود السعدى
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قال الطيار محمد رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة حصلت صباح اليوم الأربعاء، على موافقة سلطة الطيران المدني القطري لتسيير رحلاته الجوية بين مطاري القاهرة والدوحة، بعد فتح المجال الجوي بين البلدين أمس الثلاثاء.

وأضاف زكريا، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن شركة مصر للطيران بدأت صباح اليوم الأربعاء، فتح باب الحجوزات بمطار القاهرة الدولي أمام الراغبين في السفر إلى الدوحة، لافتا إلى أن اسعار التذاكر متفاوتة على حسب الدرجة التي تم الحجر عليها.

وأشار رئيس الشركة القابضة مصر للطيران، إلى أنه من المقرر انطلاق أول الرحلات الجوية المباشرة إلى الدوحة الإثنين المقبل 18 يناير الجاري، من مطار القاهرة بمعدل رحلة يوميا، حيث يمكن زيادتها وفقا للطلب من جانب المسافرين.

وتابع، أنه سيتم تسيير 4 رحلات أسبوعية بين مطاري برج العرب والدوحة خلال الشهر الجاري، حيث سيتم تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية المتبعة على كافة رحلاتها، وفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.


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