عثمان: فوز جبالي برئاسة مجلس النواب مكسب للعمل النيابي والبرلماني

هنأ النائب أيمن عثمان، عضو مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي بفوز برئاسة مجلس النواب، متمنيا له رئاسة ناجحة سديدة في موقعه النيابي والتشريعي الرفيع على قمة البرلمان المصري.وأشاد عثمان، خلال تصريحات له اليوم، بكلمة المستشار حنفي جبالي، قائلا: "وطنية ومخلصة وجاءت كل مفرداتها لتعبر عن حب الوطن والتفاني في خدمته والدفاع عنه أمام الأعداء، ومساندة قيادته السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أثبت أنه بطل مصري، تؤكد أفعاله على أرض الواقع حجم الإنجازات التي يقدمها للوطن".وشدد عضو مجلس النواب، أنه كله ثقة بأداء رفيع للمستشار حنفي جبالي، انطلاقا من خلفيته القضائية المشهودة ووطنيته الراسخة، موضحا أن الجميع يتوقعون منه إدارة راقية للبرلمان الجديد، تضيف للعمل التشريعي والرقابي، وكما قال بنفسه "رقابة لا تميل مع الهوى وتقوم على الاتزان والفصل بين السلطات".وأشار عثمان إلى أن انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد والوكيلين بداية عهد برلماني راسخ، يتصدى لتحديات الوطن وهموم المواطنين المصريين، ويساند التجربة الرائعة في البناء التي يقودها الرئيس السيسي، مضيفا أن فوز المستشار حنفي جبالي برئاسة النواب مكسب للعمل النيابي والبرلماني في البلاد.