كارنيهات «بروكسيمتي» لطلاب جامعة بني سويف

ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا لوحدة تصميم وتطوير البرمجيات.وأكد حسن، أنه في إطار خطة الجامعة للتحول الرقمي لميكنة الإدارة بشكل كامل جاري الانتهاء من إعداد كارنيهات الطلاب بنظام الهوية الرقمية، وهي بطاقة بشريحة إلكترونية "البروكسيمتي" لميكنة جميع الإجراءات الخاصة بها تنفيذا لخطة التحول الرقمي وتسليم الطلاب الكارنيهات المميكنة فور استئناف الدراسة.وأوضح، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لميكنة العيادات الخارجية والمستشفى الجامعي وكلية طب الأسنان، وجاري البدأ في مراحل التشغيل التجريبي تسهيلًا على المرضى، وتم اعتماد الإصدار النهائي من نظام مشروعات تخرج الطلاب ويتم العمل به ضمانا للشفافية في إختيار تلك الموضوعات والاستفادة منها على أرض الواقع.