97 حالة وفاة و6317 إصابة جديدة بكورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 97 حالة وفاة و6317 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليون و305 آلاف حالة.وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 56 ألفا و457 حالة.وأشارت إلى أن 4469 من المصابين في وضع حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز المليون و94 ألف حالة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).