محاكمة أسامة الشيخ في الكسب غير المشروع 15 فبراير

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبده عطية الأودن، اليوم الأربعاء، جلسة 15 فبراير المقبل لنظر أولي جلسات محاكمة أسامه الشيخ، رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، في اتهامه بالكسب المشروع.وأحال المستشار تامر الفرجاني، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، كلا من أسامة الشيخ، رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق وعضو مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، و3 آخرين هم منير فهمي، نائب مدير البنك العربي الافريقي المتهم الأول، وأسماء ثابت ابنة عم سوزان مبارك زوجة الرئيس الراحل حسني مبارك موظفة بوزارة التخطيط المتهمة الثالثة، وأحمد الصياد، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي إلى محكمة الجنايات.كان المستشار إسلام الفقي، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، قد باشر التحقيقات في القضية وانتهى إلى إرسال الأوراق إلى محكمة استئناف القاهرة لإعادتها إلى هيئة محكمة الجنايات المختصة، للفصل بحكم جنائی نهائي في الدعوى الجنائية المقامة على المتهمين الأربعة بموجب القرار الصادر من محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة بإلغاء الأمر بألا وجه الصادر من هيئة الفحص والتحقيق والإحالة.