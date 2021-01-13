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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«أبوالعنين»: السيسي يسير بسرعة «الصاروخ».. وأول رئيس يضع رؤية مستقبلية لمصر

الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:32 م
أبو العينين
أبو العينين
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أكد وكيل مجلس النواب، النائب محمد أبوالعينين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو أول رئيس يضع رؤية مستقبلية لمصر في المجالات كافة.

وقال «أبوالعنين»، في تصريحات اليوم الأربعاء، إن الرئيس السيسي وضع مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية من خلال توفير فرص استثمارية في كافة محافظات مصر لتواكب جميع المشروعات.

وأضاف أن ما تم من مشروعات عملاقة وبنية تحتية، التي لم يسبق لها مثيل، تمثل شريان حياة الاستثمار العالمي، منوهًا بأن والأعضاء عازمون على وضع تشريعات من أجل مواكبة هذه النقلة النوعية في البنية التحية التي وضعها الرئيس السيسي.

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي يسير بسرعة الصاروخ، ويجب على الحكومة وكافة مؤسسات الدولة أن تسير بنفس السرعة؛ لتحقيق الهدف المنشود، مؤكدا أنه ومن خلال تشريفه بمنصب وكيل المجلس سيسعى ومع كافة الأعضاء لتحريك سرعة التشريعيات الاقتصادية وغيرها بنفس السرعة.

وأكد أن مصر تمتلك من الفرص الاستثمارية ما يؤهلها لتكون قبلة الاستثمار العالمي، مؤكدًا: أن الحكومة قامت بعمل العديد في هذا القطاع ولكننا كمجلس نواب نطمح في المزيد ولدينا الاستراتيجية لذلك.

وكشف أبو العينين عن أن مجلس النواب سيعمل مع الحكومة جنبا إلى جنب من أجل النهوض بمستوى معيشة المواطنين وبناء الدولة المصرية الحديثة التي أسسها الرئيس السيسي، مؤكدا أن دور المجلس الرقابي سيكون متوازن مع الحكومة ولكنه سيطالبها دائما وابدا بالمزيد.

وأعرب عن إيمانه بدور الدبلوماسية البرلمانية لتحقيق علاقات أكثر قوة ومرونة بين دول العالم، مؤكدا أنه سيأخذ على عاتقه كما هو كان في السابق، الترويج لصورة مصر الحديثة كما ينبغي.

ولفت إلى أن مجلس النواب ملزم ومن الآن فصاعدا بأن يقوم بالترويج للوضع في مصر وخصوصًا في ظل محاولات أهل الشر الفاشلة وبعض الدول التي تزعم دائمًا وأبدا عن الوضع الحقوقي في مصر.

وأكد أن مصر تشهد حاليًا أزهى عصور حقوق الإنسان عبر توفير الأمن والأمان والعمل الجاد من أجل توفير معيشة أفضل للمواطنين عبر البرامج الرئاسية لتخفيف عبء الاقتصاد العالمي المنهار بفعل فيروس كورونا، منوهًا بأن مصر تعتبر أن سياسة توفر الحياة الكريمة للمواطنين التي يتبعها الرئيس السيسي حق من حقوق الإنسان.

يذكر أن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعلن مس فوز النائبين المستشار أحمد سعد الدين، ومحمد أبو العينين بمقعدي وكالة المجلس.

وحصل المستشار أحمد سعد أمين عام مجلس النواب السابق وعضو المجلس عن حزب مستقبل وطن على 485 صوتا، وحصل النائب محمد أبوالعينين عضو مجلس النواب المستقل على 422 صوتا.

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