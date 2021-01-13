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محافظات

متحف الإسماعيلية يسليط الضوء على «الموزاييك» في عيد الآثاريين

الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:32 م
جريدة الدستور
مصطفى دياب
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قررت إدارة متحف آثار الإسماعيلية، تسليط الضوء على أهم قطعة أثرية بالمتحف وهي لوحة "الموزاييك" المثبتة بأرضية القاعة الرئيسية، تحت عنوان "حكاية أثر"، ضمن احتفال مصر غدًا بالعيد الـ15 للأثريين.

وتعد لوحة "الموزاييك" درة معروضات متحف آثار الإسماعيلية، وأطلق عليها الأجانب المقيمين بالمدينة "la mosaique d' ismailia" لندرة وجمال اللوحة.

ويضم متحف آثار الإسماعيلية مجموعة رائعة من "الموزايكو"، والذي اكتشفه كليدا في الشيخ زويد عام 1913 ومنها قطعة كبيرة الحجم تبلغ مساحتها 4.75 م × 3 م مثبتة بأرضية المتحف ومقسمة إلى ثلاثة صفوف، وكلا من القسم الأول والثاني باللوحة النادرة، يمثلان قصص أسطورية تمثل فيدرا في قصرها وتبعث برسالة غرامية مع تروفوس إلى هيبوليتوس ابن زوجها تيسيوس وكأنها ترفض هذه العلاقة وتشكو إلى زوجها تيسيوس بأن هيبوليتوس هو الذي يقوم بإغرائها، ثم نرى مشهد أخر في نفس الصف، حيث يقوم تيسيوس بتقديم الابن لنبتون ليقوم بقتله.

في الصف الثاني للوحة الآثرية، يوجد دينوسيس "إله الخمر" على عربة يجرها اثنين من القنطورس -خيول أسطورية-، وهما يقومان بالعزف، ويظهر أمامه سكيروتوس ممتطيا جوادا ويشرب الخمر، ومن أسفل يظهر "بان" -إله الصيد والمراعي- وهو ممسكا بعنقود عنب ويقدمه لهرقل من أجل أن يفقد عقله، وأمام بان توجد معبودات إغريقية تعزف الموسيقى، وفي الصف الثالث يوجد نص لاتيني من أربعة سطور مفاده أن الرجل يجب عليه أن يتجنب الخمر من أجل أن يتجنب الشر والكراهية.

وتحتفل وزارة السياحة والآثار بعيد الأثريين في 14 يناير من كل عام نظرا، لأنه اليوم الذي تم فيه تعيين أول رئيس مصري لمصلحة الآثار بعد أن كانت حكرًا على الأجانب فقط.


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