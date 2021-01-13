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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضبط 377 كيلو منتجات أعلاف منتهية الصلاحية بالشرقية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:30 م
أعلاف منتهية
أعلاف منتهية
نرمين محمود الدهان
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شنت حماية المستهلك وإدارة تموين مدينة الزقازيق برئاسة جابر مأمون مدير الإدارة، حملة تفتيشية على المحلات والمخازن بنطاق دائرة الزقازيق، أسفرت عن تحرير محضر رقم ( 498 لسنة 2021 ) جنح أ. د ط أول الزقازيق ضد صاحب مخزن أدوية بيطرية بالحناوي، لحيازته وعرضه للبيع إضافات أعلاف ومحسنات نمو للطيور والحيوانات منتهية الصلاحية منذ فترات مختلفة، وتم التحفظ على 377 كيلوجرام.

كما تم تحرير محضر رقم (497 لسنة 2021 ) جنح أ. د. ط أول الزقازيق ضد صاحب محل عطارة بالحسينية أول الزقازيق، لحيازتة وعرضه علب أقراص طاردة للناموس مسرطنة وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومخازن ومصانع المواد الغذائية وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

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