145 غرامة عدم ارتداء الكمامات الطبية وغلق 117 منشأة في المنوفية

كشف اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن تحرير 145 محضر غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامات الطبية وغلق 117 منشأة مخالفة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لقرار مجلس الوزراء بتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا ومنع التجمعات تفاديًا لانتشار الفيروس.وأوضح محافظ المنوفية، أنه تم غلق 43 محلا و4 ورش و23 كافيه ومطعم وقهوة، كما تم فض 13 سرادق فرح وعزاء و24سوقا، فيما تم إغلاق 10 مراكز تعليمية بنطاق الوحدات المحلية.وأكد أبوليمون استمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتطبيق الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المتابعات اليومية على أرض الواقع للتأكد من تنفيذ التوجيهات بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار الفيروس، مناشدًا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتي أقرتها وزارة الصحة لتخطي هذه المرحلة الراهنة بأمن وسلام.