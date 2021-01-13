رئيس «مياه القناة»: نتعامل مع الكسور المفاجئة بالخطوط في وقت قياسي

قال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إن الشركة تعاملت مع عدة بلاغات عن كسور مفاجئة في المواسير، خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث انتقل مهندسو وفنيو وعمال الشركة إليها فورًا، وتم إصلاحها في وقت قياسي، مؤكدًا أنه تم إصدر تعليمات مشدده بالتجاوب الفوري والسريع وتوفير كافة المعدات للانتهاء من الإصلاحات في فتره زمنية وجيزة للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة في المحافظات الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.وأكد رئيس مياه القناة، في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم الانتهاء من إصلاح كسر بخط مياه قطر 12 بوصه خلف كافيتريا الريس، وإصلاح كسر بخط مياه قطر 6 بوصة امام مدرسة عمر بن الخطاب، وإصلاح كسر بخط قطر 4 بوصة أمام مبنى الكنيسة، كما تم الانتهاء من أصلاح كسر بخط قطر 6 بوصة بعزبة الغطوس، وإصلاح كسر بخط 4 بوصة إسبستوس بعزبة العمال.وبينة أنه تم أيضًا، الانتهاء من إصلاح كسر بخط مياه قطر واحد ونصف بوصة بتل البلد، وإصلاح كسر بالخط المغذي لمحطة صرف صحي المجمع الإسلامي، وإصلاح كسر بخط مياه قطر 2 بوصة للعمارة رقم 23 بعمارات مبارك بالمستقبل، كما تم الانتهاء من إصلاح كسر بخط طرد قطر 12 بوصه وبعمق 2 متر بقرية أم خلف.