تعليم القاهرة يقيم ورشة لموظفي العلاقات العامة بالمديرية

أقامت مديرية تعليم القاهرة ورشة تعليمية لدريب فريق ومسئولى العلاقات العامة بالإدرات التعليمية بالقاهرة أون لاين برعاية محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة بعنوان، رحلة موظف بين الحقوق والواجبات، كيف تتعامل مع مديرك وزملائك فى العمل، وهى سلسلة من ورش العمل والحلقات التدريبية التي تقدمها إدارة العلاقات العامة والإعلام، بهدف التنمية المهنية والبشرية، وتطوير الأداء في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلادونشر الوعي.وأدارت منيرة أسامة مدير العلاقات العامة والاعلام بالمديرية الحلقة التدريبية أون لاين مستهلة حديثها بالتحية والسلام على مسئولى العلاقات العامة بالقاهرة، وبدأت بواجبات الموظف العامة وأشارت إلى أنها الالتزام بوقت العمل الرسمى، التحلى بالأمانة والنزاهة وعدم استغلال السلطة والمحافظة على أسرارها، التعامل مع الوثائق والمعلومات بسرية وعدم إفشاء أسرار العمل للغير، المحافظة على سلامة مكان العمل.وتابعت مدير العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم أن هناك واجبات للموظف تجاه رؤسائه وهي، تنفيذ أوامر رؤسائه وإذا كان هناك أوامر مخالفة للانظمة واجب إبلاغ رئيسه بطريقة رسمية، التعامل معهم باحترام وتزويدهم بالرأي والمشورة بكل موضوعية وصدق بما يخدم العمل.