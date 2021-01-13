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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

فض حفلات زفاف وإغلاق قاعات أفراح مخالفة بأسيوط

الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:23 م
جريدة الدستور
أسيوط_محمد أبوشادي:
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ترأس المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، حملة للمرور على قاعات الأفراح والمطاعم والمقاهي والمواقف والتجمعات والمصالح الحكومية والبنوك ومحطات السكة الحديد، للتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية الواقية وباقي الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن فض حفلات زفاف وغلق وتشميع قاعات الأفراح بمنطقة الأزهر وشارع الثورة بكورنيش النيل بمدينة أسيوط، فضلًا عن استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، كما تم المرور على عدد من المقاهي والكافتيريات والمطاعم لمتابعة تطبيق القرارات والضوابط والاشتراطات والتعليمات التي تم اتخاذها مؤخرًا  من قبل رئيس مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وأكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على كافة المنشآت العامة والخاصة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وفقًا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة مؤخرًا ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة حرصًا على سلامة العاملين وصحة المواطنين، مشيرًا إلى فرض غرامات فورية لغير مرتادي الكمامة وإغلاق وتشميع المنشآت المخالفة للقرارات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين على أن يتم تحويل المخالف للنيابة المختصة في حالة الامتناع عن سداد قيمة الغرامة لاتخاذ ما يلزم بشأنه. 

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