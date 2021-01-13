قصف إسرائيلي يستهدف موقعًا لحماس في غزة

قصفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء موقعًا لحركة حماس في قطاع غزة، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.وذكرت المصادر أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت بقذيفتين "موقعًا للرصد" يتبع لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس جنوب قطاع غزة ما أدى إلى أضرار مادية دون وقوع إصابات.وقالت مصادر إسرائيلية إن إطلاق القذيفتين جاء بعد تعرض قوة تابعة للجيش لإطلاق نار قرب السياج الحدودي مع قطاع غزة دون وقوع إصابات.