رصد 27 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد 27 انتهاكًا للهدنة خلال الـ24 ساعة الماضية بمحافظات (حلب - اللاذقية - إدلب - حماه).وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء أن الجانب التركي في اللجنة المذكورة أعلن بدوره عن رصد 8 انتهاكات للهدنة في سوريا، كما أن الجانب الروسي في اللجنة لم يؤكد الانتهاكات التي أعلنت تركيا عن تسجيلها.وأضافت أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين لم ينفذ خلال الـ24 ساعة الأخيرة أية عمليات إنسانية في الأراضي السورية، مشيرة إلى أنه تم بشكل عام وحتى اليوم تنفيذ 2680 عملية إنسانية بوزن إجمالي من المساعدات الإنسانية يبلغ 4639.618 طن.