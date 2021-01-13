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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«سينوفاك» الصينية: لقاحنا لكورونا آمن وفعال

الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:33 م
سينوفاك
سينوفاك
اش ا
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أعلنت شركة "سينوفاك" للتكنولوجيا الحيوية الصينية المحدودة اليوم الأربعاء، عن أن اللقاح الذي طورته لمكافحة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، "آمن وفعال".

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة "يين وي دونغ" في مؤتمر صحفي عقدته الآلية المشتركة للوقاية والسيطرة على (كوفيد-19) بمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) اليوم- إن الشركة ستتقدم بطلب للحصول على موافقة مشروطة للقاح لدخول السوق والاستخدام العام، وذلك حينما تكون جميع البيانات والمواد المتعلقة بالتجارب السريرية جاهزة.

وأضاف دونغ أن الطاقة الإنتاجية لشركته تبلغ 500 مليون جرعة لقاح سنويًا، وأن اللقاح اجتاز مراجعة معايير الجودة في خمس دول، بينها: البرازيل وتركيا.

وتابع أن البيانات المؤقتة من التجارب التي أجريت في تركيا على لقاح "سينوفاك" أظهرت أن اللقاح فعال بنسبة 91.25%، بينما أظهر فعالية بنسبة 64.5% في إندونيسيا، كما أظهرت النتائج في البرازيل أن اللقاح فعال بنسبة 100% في الحالات الشديدة و50.3% "للفئات الأكثر عرضة للخطر".

وأشار إلى أنه تم توزيع أكثر من 7 ملايين جرعة من لقاح "سينوفاك" في الصين، وتجرى حاليًا تطعيمات واسعة النطاق باللقاح في مناطق، من بينها: بكين ومقاطعة قوانغدونغ.

وبدأت شركة "سينوفاك"، ومقرها بكين، وهي شركة تصنيع أدوية بيولوجية صينية مدرجة في بورصة ناسداك، تجارب المرحلة النهائية في يوليو الماضي على لقاح (كوفيد-19) المعطل، المسمى (كورونافاك).


وكانت الهيئة الوطنية الصينية للمنتجات الطبية أعلنت نهاية الشهر الماضي عن أنها منحت ترخيصًا بالتسويق المشروط لأول لقاح صيني لـ"كوفيد-19" الذي طورته مجموعة "بيوتك" الوطنية الصينية التابعة لشركة مجموعة الصين الوطنية المحدودة للصناعات الدوائية (سينوفارم)، حيث أظهرت نتائج مؤقتة للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح المذكور فعالية بنسبة 79.34% ضد (كوفيد-19)، ما يلبي المعايير الفنية لمنظمة الصحة العالمية والمعايير المنصوص عليها من قبل الهيئة الوطنية الصينية للمنتجات الطبية.

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