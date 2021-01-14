«كنا بنسرق».. الأمن العام يكشف كلمة السر في قتل المسنات

- لغز مقتل مسنة المنوفية

مقتل مسنة وزوجها في الواحات

- لغز مقتل مسنة في إمبابة

- مقتل سيدة شبين الكوم

كثيرٌ ينقاد ضعاف النفوس وراء شيطانهم الذي يدفعهم لقتل كبار السن الذي لا يقدرون على المقاومة، بقصد السرقة خشية افتضاح وكشف جرائمهم، حيث يستغل المتهم ظروف المعيشة لتبرير جرائم السرقة المقترنة بالقتل.ورغم محاولات إخفاء معالم الجريمة، إلا أن رجال الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية نجحوا في كشف غموض تلك الجرائم وضبط مرتكبيها.تلقى قسم شبين الكوم بأمن المنوفية بلاغًا بالعثور على جثة ربة منزل 76 سنة داخل إحدى غرف الشقة بعقار دائرة القسم.وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن المنوفية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من ربة منزل 27 سنة، وزوج المتهمة الأولى حلاق 36 سنة وشقيق المتهم الثاني عامل 44 سنة مُقيمين شبين الكوم ونجل شقيقة المتهمين الثاني والثالث، عاطل، 23 سنة، جميعهم لهم معلومات جنائية واختبائهم بدائرة قسم دار السلام نطاق أمن القاهرة.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن المنوفية وضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة أسفرت عن ضبطهم عدا المتهم الرابع.بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة وقررت المتهمة الأولى أنه نظرًا لسابقة ترددها على المجنى عليها لقضاء إحتياجاتها وعلمها باحتفاظها بمبالغ مالية فعقدت العزم على سرقتها وفى سبيل تنفيذ مُخططها قامت بالاتفاق مع باقي المتهمين وأبلغتهم بمكان إخفاء المجنى عليها لأموالها.وأضافت المتهمة بقيام المتهمين الثاني والثالث والرابع بتاريخ الواقعة بالتوجه إلى العقار محل الواقعة حيث صعد الثاني والرابع للشقة سكنها وانتظرهما الثالث بمكان عمله لمراقبة الطريق وقاما بالطرق على باب الشقة مدعيين إرسال المتهمة الأولى بعض الأغراض لها وعقب فتحها الباب قاما بالدلوف للشقة وكتما أنفاسها واستوليا على مبلغ مالي - مصوغاتها الذهبية.تبلغ لقسم الواحات البحرية أمن الجيزة بالعثور على جثتي تاجر، 80 سنة، وزوجته، 70 سنة، بمسكنهما وما قررته كريمتهما "ربة منزل مقيمة بذات القرية" بإقامة والديها بمفردهما وسرقة مصوغات والدتها الذهبية.توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من تاجر، مزارع له معلومات جنائية، ومزارع.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة.وقرر المتهمان الأول والثاني أنه نظرًا لعلمهما بثراء المجنى عليهما، اتفقا على قتلهما وسرقتهما وفى سبيل تنفيذ مخططهما أعد الأول سلاح ناري - بندقية خرطوش- وإستعانا بالمتهم الثالث وتوجهوا لمنزل المجنى عليهما.ودلفا لداخل المنزل عقب تسلق سوره ولدى مشاهدتهما للمجنى عليه باغته الأول بالضرب بجسم السلاح الناري على رأسه فأودى بحياته وحال محاولة المجني عليها الاستغاثة قام الثاني بكتم أنفاسها حتى أودى بحياتها وإستوليا على المسروقات وهربوا.تم بإرشادهم ضبط المسروقات والسلاح الناري والدراجة النارية المستخدمين في إرتكاب الواقعة.تلقى قسم شرطة إمبابة، بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال مناظرة الجثة والمعاينة والتحريات، مقتل ربة منزل تقيم بمفردها، وسرقة مصوغاها الذهبية.توصلت تحريات رجال المباحث إلى أن ربة منزل كانت تتولى أعمال النظافة بالعقار الكائن به شقة المجنى عليها، استعانت بأخرين، وارتكبت الجريمة، لسرقة المجنى عليها وعلمها أنها تقيم بمفردها.تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، واستعادة المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.ولقت ربة منزل بشبين الكوم مصرعها فى ظروف غامضة، وتبين أن وراء الجريمة خادمة تعمل لدى المجنى عليها التى تقيم بمفردها بشقتها بعدما وثقت فيها، وظلت الخادمة تتقن عملها حتى تمكنت وزوجها من وضع خطة للتخلص من صاحبة المنزل لسرقتها.بدأت الواقعة بورود بلاغا لقسم شرطة شبين الكوم بالمنوفية بالعثور على جثة "ربة منزل، بالشقة محل سكنها موثوقة اليدين والقدمين ولا توجد بها إصابات ظاهرية وبعثرة محتويات الغرفة وسلامة منافذ الشقة.تم تشكيل فريق بحث جنائي، برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ربة منزل وزوجها، وشقيق زوجها، ونجل شقيقتهما، وإختبائهم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة.عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة أسفرت عن ضبط ثلاثة من المتهمين وبحوزتهم قطعتى سلاح أبيض - مطواة- وبمواجهتهم بما توصلت إليه واعترفوا بقتلها بقصد سرقتها.