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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

ضبط 1275 كيلو أسماك ماكريل منتهية الصلاحية داخل ثلاجة بالغربية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:14 م
أسماك ماكريل فاسدة
أسماك ماكريل فاسدة
نرمين محمود الدهان
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تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط 1725 كيلو سمك ماكريل منتهية الصلاحية داخل ثلاجة لحفظ المواد الغذائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كانت معلومات قد وردت لوكيل وزارة التموين، بقيام أحد أصحاب ثلاجات حفظ المواد الغذائية بعرض وبيع أغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية، مما يشكل خطرا على صحة المواطنين.

تم تشكيل حملة برئاسة عيد عبدالله، وكيل المديرية وحسن الزهاوي مدير إدارة الرقابة التجارية جوزيف شفيق المفتش بالإدارة، وتم ضبط صاحب ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بطريق مصر الاسكندرية الزراعى، وذلك لحيازته وعرضه بقصد البيع كراتين أسماك ماكريل مجمدة مستوردة منتهية الصلاحية من عدة أشهر، وضبط الكمية قبل طرحها بالأسواق، وتم التحفظ عليها وهي عبارة عن 85 كرتونة وزن 15 كجم بإجمالى وزن 1275 كجم، تم التحفظ على المضبوطات واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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