«تجارة حلوان» في الجولة النهائية لمسابقة التحدي البحثي الداخلي

شارك طلاب كلية التجارة وإدارة الأعمال بالزمالك جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتور صلاح الدين إسماعيل عميد الكلية، في الجولة النهائية لمسابقة التحدي البحثي الداخلية CFA Research Challenge، والتي تم تنظيمها بواسطة سفراء المال والبورصة CFA Ambassadors FMI تحت رعاية الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار CFA Society of Egypt.وتعد مسابقة التحدي البحثي مسابقة عالمية سنوية توفر لطلاب الجامعات في مختلف البلدان التوجيه العملي والتدريب المكثف في التحليل المالي والأخلاقيات المهنية.وفي الجولة النهائية للمسابقة، تم اختبار كل فريق من 7 فرق في جامعة حلوان بواسطة حكام وخبراء في السوق على مهارات التحليل والتقييم وكتابة التقارير والعرض التقديمي والشركة المستهدفة التي عملوا عليها.وقام الطلاب المشاركين في المسابقة بدور محللي أبحاث الأسهم، من خلال بناء نموذج مالي كامل حول شركة مستهدفة حقيقية في البورصة المصرية، وكتابة تقرير بحث عن الأسهم، بما في ذلك أقسام مختلفة مثل وصف الأعمال، وتحليل الصناع، والتحليل المالي، التقييم، وما إلى ذلك.ومن ثم تم اختيار الفريق الفائز الذي سيمثل جامعة حلوان في المسابقة العالمية للتحدي البحثي لعام 2021، حيث كرّم الفريق الأستاذ الدكتور صلاح الدين إسماعيل، عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال.