فاطمة «دوج انفلونسر»: الكلاب كالأطفال تحتاج إلى طبطبة (فيديو)





تقول فاطمة، إن بدايتها في مجال تدريب الكلاب بدأت بعد تخرجها من كلية إعلام عام 2009، وتنقلها بين الأعمال حتى استهواها عالم الحيوانات وخاصة الكلاب كونهم الكائنات الأكثر براءة، موضحة "اشتغلت فى أكاديمية كبيرة ذات صيت فى منطقة العبور لتدريب الكلاب، وجدت أن القائمين عليها يهتمون بالربح على حساب التعامل الآدمي مع الكلاب، كانوا يرهبون الكلاب ويعلمونهم بطرق عرفت فيما بعد أنها الشائعة في مصر".

"الطوق، والعصا، والضرب الغير مبرح" هي الأدوات التي تتبادر إلى ذهن كل من يرغب في تدريب كلبه الخاص على مهارة جديدة، حتى أن الأشخاص المبتدئين في تربية الكلاب يحفظون هذه النصائح التي يرددها عليهم الأكثر خبرة في هذا المجال، لكن فاطمة دعبس ضربت بهذه الطرق القديمة عُرض الحائط، واتجهت لأسلوب يعتمد على احترام الكلاب، والتعامل معهم بالتحفيز والثواب، تمامًا كالتربية الحديثة المنضبطة للصغار.تقول فاطمة، إن بدايتها في مجال تدريب الكلاب بدأت بعد تخرجها من كلية إعلام عام 2009، وتنقلها بين الأعمال حتى استهواها عالم الحيوانات وخاصة الكلاب كونهم الكائنات الأكثر براءة، موضحة "اشتغلت فى أكاديمية كبيرة ذات صيت فى منطقة العبور لتدريب الكلاب، وجدت أن القائمين عليها يهتمون بالربح على حساب التعامل الآدمي مع الكلاب، كانوا يرهبون الكلاب ويعلمونهم بطرق عرفت فيما بعد أنها الشائعة في مصر".

دوج انفلونسر

- تدريب بالإجبار



لاحظت "الدوج انفلونسر"، أن المدربون لا يستغنون في تدريباتهم عن الأطواق والضرب والطرق التقليدية التي رصدت نتائجها خوف ومرض الكلاب بالاكتئاب، وتابعت"جاءت أكثر من شكوى من عملاء أن كلابهم ترفض القيام بما تعلمته بمجرد رجوعها المنزل، ولا تنفذ هذه التدريبات إلا بوجود المدرب، وهذا يعني أنها تنفذها كراهية وخوف، وأن هذه الوسائل القديمة في التعليم غير مجدية".



تركت فاطمة عملها، وتفرغت للتعلم عن طرق حديثة تُدرب بها الكلاب، وجدتها لدى البريطانيين، والألمان، والأمريكان، حيث يعلم المدربون الكلاب في هذه البلدان بمناهج واضحة تعتمد على الثواب والتشجيع ومعاملة الحيوانات بصبر تمامًا كالأطفال، واستلهمت طريقتها من امرأة انجليزية تدعى فيكتوريا لديها قناة على موقع " يوتيوب"، تقدم تعليمات مدروسة بخصوص هذا المجال الواسع.



و وجدت أن التدريب لا يحتاج لمكتب أو شركة، بل الأفضل الذهاب إلى المنازل وتدريب الكلاب بها، فهي المكان الأكثر أمانًا لهم، تقول: "قررت أتخطى العيوب التي رصدتها خلال عملي، وأتابع مع العملاء السلوكيات السيئة للكلاب، وأعلمهم كيف يتعاملون مع حيوانهم الأليف بشكل ودود بعيدًا عن العنف". لاحظت "الدوج انفلونسر"، أن المدربون لا يستغنون في تدريباتهم عن الأطواق والضرب والطرق التقليدية التي رصدت نتائجها خوف ومرض الكلاب بالاكتئاب، وتابعت"جاءت أكثر من شكوى من عملاء أن كلابهم ترفض القيام بما تعلمته بمجرد رجوعها المنزل، ولا تنفذ هذه التدريبات إلا بوجود المدرب، وهذا يعني أنها تنفذها كراهية وخوف، وأن هذه الوسائل القديمة في التعليم غير مجدية".تركت فاطمة عملها، وتفرغت للتعلم عن طرق حديثة تُدرب بها الكلاب، وجدتها لدى البريطانيين، والألمان، والأمريكان، حيث يعلم المدربون الكلاب في هذه البلدان بمناهج واضحة تعتمد على الثواب والتشجيع ومعاملة الحيوانات بصبر تمامًا كالأطفال، واستلهمت طريقتها من امرأة انجليزية تدعى فيكتوريا لديها قناة على موقع " يوتيوب"، تقدم تعليمات مدروسة بخصوص هذا المجال الواسع.و وجدت أن التدريب لا يحتاج لمكتب أو شركة، بل الأفضل الذهاب إلى المنازل وتدريب الكلاب بها، فهي المكان الأكثر أمانًا لهم، تقول: "قررت أتخطى العيوب التي رصدتها خلال عملي، وأتابع مع العملاء السلوكيات السيئة للكلاب، وأعلمهم كيف يتعاملون مع حيوانهم الأليف بشكل ودود بعيدًا عن العنف".

دوج انفلونسر