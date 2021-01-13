محافظ القاهرة يتفقد استاد القاهرة استعدادا لبطولة كأس العالم لكرة اليد

أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جولة ميدانية لمتابعة الاستعدادات لبدء بطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي ستقام باستاد القاهرة خلال الفترة من 13 يناير وحتى 31 يناير.وأطمأن محافظ القاهرة خلال جولته على انتهاء أعمال المنطقة الشرقية من رفع كفاءة محيط استاد القاهرة بالتعاون مع هيئة نظافة القاهرة.رافق اللواء خالد عبدالعال في جولته إبراهيم صابر نائبه عن المنطقة الشرقية ورئيس الحي.وانتهت محافظة القاهرة من أعمال الدهانات ورفع كفاءة المسطحات الخضراء والأشجار الزينية، وتم مراجعة الإنارة من قبل هيئة نظافة القاهرة.