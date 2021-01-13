إزالة حالة تعد ورفع 25 طن مخلفات وصيانة أعمدة الإنارة بالمنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حالة تعد في المهد بالبناء المخالف على أرض زراعية، كما رفعت 25 طن مخلفات وقمامة وأتربة وواصلت أعمال صيانة أعمدة الإنارة والكشافات بالشوارع والطرق الرئيسية خلال حملات مكثفة للنظافة وإزالة التعديات والإشغالات.وقال رضا مصطفى رئيس قرية طوخ الخيل إن قسم التنظيم بالقرية قام بإزالة حالة تعدى فى المهد على الأراضى الزراعية بمساحة 30 مترًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وفى قطاع الإنارة استمرت أعمال الصيانة الدورية للكشافات وأعمدة الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية، وفى قطاع البيئة تم رفع 25 طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع، لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.وأكد العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، استمرار أعمال النظافة بحى وسط المدينة والأحياء والقرى، بشوارع سعد زغلول كوبرى ناصف والملك فاروق، كما واصل قسم البيئة بقرية دمشير أعمال النظافة وتم رفع نقاط التجمع بالقرية والتوابع، وفى سياق متصل استمرت أعمال الصيانة الدورية للكشافات وأعمدة الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية بقرى بنى محمد سلطان ونزلة حسين،حيث قام قسم الإنارة ببنى محمد سلطان بعمل صيانة للكشافات الموجودة بطريق مصر أسوان والطريق الدائرى بماقوسة تحت إشراف محمد على جاد رئيس الوحدة ومحمد سميح سكرتير الوحدة، كما قام قسم الإنارة بنزلة حسين بصيانة الكشافات الموجودة بالطريق العام من قرية نزلة حسين حتى طمنا الجبل.