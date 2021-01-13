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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جمارك السويس تُفرج عن 872 سيارة خلال ديسمبر 2020

الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:11 م
ميناء
ميناء
راندا التوني
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أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، خلال شهر ديسمبر 2020، عن 683 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجًا نهائيًا للاستخدام الشخصي والتجاري، وعن 171 سیارة نظم خاصة إعفاءات ذوى اعاقة وموقوفات، بقیمة إجمالية 158 مليونًا و34 ألف جنيه.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات، 58 مليونًا و988 ألفًا و486 جنيهًا، فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 37 مليونًا و443 ألفًا و666 جنيهًا، بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 96 مليونًا و432 ألفًا و152 جنيهًا.

وخلال شهر ديسمبر 2020 أيضًا، أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيا عن 18 سيارة نصف نقل، بقيمة بلغت 5 ملايين و616 ألفًا و423 جنيهًا.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات، مليونًا و684 ألفًا و927 جنيهًا، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عنها، مليونًا و22 ألفًا و189 جنيهًا، وضريبة الأرباح الصناعية والتجارية، بمبلغ 56 ألفًا و164 جنيهًا، بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 2 مليون و763 ألفًا و280 جنيهًا.

وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، أفرجت نهائيا خلال شهر ديسمبر 2020 عن 872 سيارة ملاكي ونصف نقل، بقيمة إجمالية بلغت 163 مليونًا و650 ألفًا و508 جنيهًا، ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالى 99 مليونًا و195 ألفًا و132 جنيهًا.

من ناحية أخرى بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر ديسمبر 2020 حوالى 52 سيارة، كما تم إعادة تصدير 87 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت.

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